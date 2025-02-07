Маттиа Беллуччи – о победе над Циципасом: “Ощущал, что играю в отличный теннис, и, возможно, именно это помогло мне подняться на новый уровень”

Итальянский теннисист Маттиа Беллуччи поделился своими эмоциями после выхода в полуфинал на турнире АТР 500 в Роттердаме



23-летний Беллуччи в четвертьфинале соревнований обыграл в двух сетах Стефаноса Циципаса и впервые прошел в 1/2 финала на уровне АТР тура.

“Если честно, в начале поединка я чувствовал, что получаю меньше удовольствия, чем в матче с Медведевым,” – признался после игры против Циципаса Беллуччи. “Мне нужно было что-то изменить, чтобы это исправить. Но я ощущал, что играю в отличный теннис, и, возможно, именно это помогло мне подняться на новый уровень.

Я действительно наслаждался каждым моментом, включая концовку первого сета, даже несмотря на то, что я чувствовал себя немного неуверенно. Когда я подавал на первый сет, я ощущал тяжесть в ногах, но всё равно получал удовольствие. Это то, что я стараюсь делать в каждом матче здесь. Пока это работает, и я буду продолжать в том же духе завтра.”

“Мы с моим тренером провели большую работу, в том числе во время матчей,” – отметил Беллуччи. “Мы много говорили об этом, и он сказал, что иногда я слишком много думаю на корте. Он хотел, чтобы я был более раскрепощённым. Думаю, у меня это получается, и это приносит свои плоды.

Я знаю, что играю против невероятных соперников, и что каждый день – это большое испытание, потому что я пока не нахожусь на их уровне. Возможно, я могу провести два или три хороших матча, но затем мне нужно поддерживать энергию. Однако я с нетерпением жду каждого нового шага.”, – подытожил итальянский теннисист.

В своем дебютном полуфинале на уровне АТР Маттиа Беллуччи сыграет против восьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минора.

btu.org.ua