Экс-первая ракетка мира сообщила, что рассталась с известным американским рэпером

Наоми Осака более пяти лет встречалась с рэп-исполнителем Cordae



Наоми Осака в соцсетях объявила о прекращении отношений с Cordae, от которого родила дочь в июле 2023 года.

“У нас не случилось никакого конфликта, он замечательный человек и замечательный отец. Если честно, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что моя дочь – это моё самое большое благословение. Благодаря нашим с ним отношениям я многому научилась”.

Отметим, что японская теннисистка начала встречаться с Cordae в 2019 году.

btu.org.ua