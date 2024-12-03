Александру Олейникову на турнире в Бразилии заставили убрать с матчевой формы нашивку, которая рекламирует ее сайт для сбора средств на ВСУ



Украинская теннисистка Александра Олейникова на соревнованиях WTA 125 в бразильском Флорианополисе столкнулась с тем, что супервайзер турнира пожелал убрать с ее теннисной формы нашивку ее сайта Drones4UA.org, на котором происходит сбор средств на помощь ВСУ, так как подобное размещение противоречит правилам WTA

Команда теннисистки обратилась к нашему порталу, чтобы опубликовать свое заявление относительно этой ситуации и рассказать о своих дальнейших действиях.

“Уважаемые друзья,

После вчерашнего матча на турнире WTA125 во Флорианополисе (Бразилия), в котором Александра Олейникова со счетом 6:4, 6:0 победила беспрапорную теннисистку Алевтину Ибрагимову, руководство WTA в лице супервайзера турнира потребовало от Александры убрать с ее матчевой одежды логотип Drones4UA.org.

Drones4UA.org – это веб-страница, с помощью которой иностранные друзья Украины могли пожертвовать средства на помощь Вооруженным Силам Украины через крупные волонтерские сообщества (в частности, Сообщество Стерненко) и проводимые ими сборы.

Согласно действующим правилам WTA, вы можете рекламировать банк или дорогие часы, но не можете – благотворительный сбор на дроны, лекарства или автомобили для страны, страдающей от коварной, бесчеловечной агрессии сумасшедшего соседа.

Мы приняли решение согласиться с требованиями WTA и временно убрать с одежды Александры логотип Drones4UA.org – но не потому, что мы согласны с этим решением. Мы берем небольшое время для того, чтобы продолжать продвигать этот проект, при этом не нарушая формальных правил WTA.

Мы думаем, что уже на следующем турнире вы увидите наш ответ этому вызову.

С уважением ко всем украинским болельщикам,

Александра Олейникова & команда

Слава Украине!”

Завтра, во втором круге соревнований во Флорианополисе Александра Олейникова сыграет против польской теннисистки Майи Хвалинской.



btu.org.ua