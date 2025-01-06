Окон получил в своё распоряжение Ferrari 296 GTB

Гоночная машина команды Haas F1 – не единственное средство передвижения с мотором Ferrari, на котором Эстебан Окон будет ездить в 2025 году.

Компания Groupe Charles Pozzi, один из французских дилеров легендарной итальянской марки, доверила ему роль посла своего бренда и предоставила в его распоряжение Ferrari 296 GTB с гибридной силовой установкой, развивающей до 830 л.с.

Причём эта машина благородного тёмно-красного цвета, ближе к бордовому – в комплектации Assetto Fiorano, названной в честь заводского испытательного трека. Её отличает сниженная масса, более эффективная аэродинамика и ещё более выдающиеся динамические характеристики. Такая Ferrari 296 GTB в том числе вполне годится для того, чтобы в своё удовольствие погонять на гоночной трассе.

А где ещё можно в полной мере проверить возможности спорткара, ведь его максимальная скорость превышает 330 км/ч, а до «сотни» он разгоняется примерно за 2,5 секунды? В общем, Эстебану он вполне подходит, тем более что его предыдущим «служебным» автомобилем был Alpine 110 R с куда более скромными характеристиками.

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