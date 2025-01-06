«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в весовой категории крузервейт Майрис Бриедис отреагировал на реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

«В первом поединке Усик едва не остановил Тайсона, судья тогда немного помог британцу. А вот второй поединок был более тактическим, оба обошлись малой кровью. Для боксеров это на самом деле хорошо, а зрители это мало ценят. Сколько денег заплатил Турки? А в итоге мы ничего так и не увидели, андеркард тоже был такой себе», – сказал Бриедис.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua