Вольфф: Мы не чувствуем сожаления после ухода Льюиса

Тото Вольфф считает правильным решение Льюиса Хэмилтона сменить команду после 12 сезонов совместных выступлений. По мнению руководителя Mercedes, и гонщику, и самой команде нужны были перемены.

Тото Вольфф: «Это был правильный шаг для обеих сторон. Когда мы впервые увидели Льюиса в Ferrari, где он позировал на фотографии перед домом Энцо Феррари, это было фантастически. В этом весь Льюис с его чувством стиля, и я сказал ему об этом.

В то же время мы начинаем другой путь, пытаясь заново изобрести себя с молодым гонщиком, который присоединился к Джорджу Расселлу. О Джордже говорят недостаточно, но он опытный парень, побеждавший в гонках. И пару ему составит молодой пилот. Думаю, это новый старт для всех нас.

Когда я обсуждал с исполнительным директором Mercedes кандидатуру Кими Антонелли, он мне сказал: «Это так волнительно. Давай начнём работать со следующим поколением!»

Именно такое настроение у всех в команде. У нас отличная атмосфера, мы ощущаем сильную поддержку спонсоров, которые хотят быть с командой, и мы не чувствуем никакого сожаления после ухода Льюиса».

Источник