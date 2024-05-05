Мадрид. Синнер с «баранкой» обыграл своего соотечественника, Циципас проиграл «квалифаеру» из второй сотни рейтинга

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании известны первые участники третьего круга в верхней половине сетки

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) 6:0, 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 6) 6:4, 6:4

Себастьян Корда (США, 25) — Макс Перселл (Австралия) 6:3, 6:3

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) 7:5, 6:4

Янник Синнер провел пятый поединок против Лоренцо Сонего и в пятый раз его обыграл (впервые сыграли на грунте). Начиная с прошлогоднего US Open Cиннер не проигрывает соперникам, которые не входят в топ-20 мирового рейтинга (27-0). В третьем круге итальянец сыграет против Павла Котова или Джордана Томпсона.

Тьягу Монтейру выиграл четвертый матч подряд в Мадриде и впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира серии «Мастерс». 29-летний бразилец выиграл свой четвертый матч против теннисиста топ-10, одержав третью победу подряд в таких матчах. Стефанос Циципас не смог выиграть свой стартовый матч в Мадриде впервые с 2018 года, когда дебютировал на этом турнире. Греческий теннисист второй раз в сезоне проиграл сопернику, не входящему в топ-100. В третьем раунде соперником Монтейру станет чех Иржи Легечка, которому он проиграл оба очных поединка.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua