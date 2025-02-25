Трнава. Соболева не смогла доиграть свой стартовый поединок в квалификации

Украинcкая теннисистка Анастасия Соболева завершила свои выступления на турнире ITF W75 в Словакии



Анастасия Соболева (№226 WTA) не смогла завершить свой матч первого круга квалификации против экс-20-й ракеткми мира хорватки Аны Конюх (№562 WTA). Украинская теннисистка снялась с матча после завершения первого сета, который выиграла Конюх – 6:3. Причины снятия пока неизвестны.

В первом сете, который длился 44 минуты, Соболева не смогла подать ни одного эйса и допустила одну двойную. На подаче соперницы ей не удалось заработать ни одного брейк-пойнта. Конюх выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка.

btu.org.ua