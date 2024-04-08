«Торонто» и «Питтсбург» сыграют в ночь на 9 апреля в НХЛ

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Торонто» в ночь с 8 на 9 апреля дома примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на льду «Скоушабэнк-арены». Она начнется в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Торонто» — «Питтсбург» пройдет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты для просмотра — первый / второй / третий. Следите за ключевыми моментами противостояния «Мэйпл Ливз» и «Пингвинз» в матч-центре «СЭ».

«Торонто» с 97 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 76 матчей. «Питтсбург» — девятый на Востоке с 83 баллами.

В текущем сезоне российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел 77 матчей и набрал 62 (25+37) очка при показателе полезности «+6».

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