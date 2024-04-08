Жезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли

Игрок рассказал о своем состоянии своего здоровья
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Накануне матча Лиги чемпионов "Арсенал" — "Бавария" нападающий "канониров" Габриэл Жезус рассказал о состоянии своего здоровья.
"Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, но я не могу жаловаться. Я просто стараюсь хорошо восстановиться, чтобы быть готовым. Обычно я не хочу говорить о своей физической форме. После чемпионата мира у меня была травма колена, и я хорошо восстановился, но после предсезонки у меня произошел регресс".
Старт матча "Арсенал" — "Бавария" — в 22:00 по киевскому времени.
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