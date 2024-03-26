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Футбол

Карвахаль: Испания — не расистская страна, но мы будем защищать Винисиуса

Ветеран «королевского» клуба поддержал звёздного бразильца

Football Espana

    • Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о проблемах своего одноклубника Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.

    "Не думаю, что Испания — расистская страна. У нас очень высокий уровень социальной интеграции. Я родом из скромного района Леганеса, и без проблем вырос с детьми разных национальностей, у меня есть друзья с разными цветами кожи.

    К сожалению, есть люди, которые ходят на футбольные матчи, чтобы выплеснуть свой гнев и ярость. Это позор. Надеюсь, такие люди не смогут посещать стадионы, потому что это самое уродливое, что можно увидеть в спорте", — сказал Дани в интервью Marca.

    Напомним, сегодня оба игрока "сливочных" сойдутся в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии. Начало игры — в 22:30 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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