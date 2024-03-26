Карвахаль: Испания — не расистская страна, но мы будем защищать Винисиуса

Football Espana

Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о проблемах своего одноклубника Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.

"Не думаю, что Испания — расистская страна. У нас очень высокий уровень социальной интеграции. Я родом из скромного района Леганеса, и без проблем вырос с детьми разных национальностей, у меня есть друзья с разными цветами кожи.

К сожалению, есть люди, которые ходят на футбольные матчи, чтобы выплеснуть свой гнев и ярость. Это позор. Надеюсь, такие люди не смогут посещать стадионы, потому что это самое уродливое, что можно увидеть в спорте", — сказал Дани в интервью Marca.