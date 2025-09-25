Примера. Горячее мадридское дерби, победа Реал Сосьедада

Старт поединка последовал за подопечными Симеоне, которые больше контролировали мяч. Именно они и открыли счет. Сначала Гризманн накрутил нескольких защитников и пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер справился. А затем Маркос Льоренте выполнил фирменную навесную передачу с правого фланга за спины защитникам, а Альварес взлет пробил под левую стойку. 1:0.
Подопечные Симеоне продолжали контролировать ход игры и после забитого гола. Лучший момент удвоить преимущество имел Альварес, но пробил совсем рядом со стойкой после подачи Молины.
Уже в компенсированное к первому тайму время "Райо" неожиданно сравняло счет. Чаваррия мощно пробил метров с 35-ти и попал в левую девятку. 1:1.
После перерыва "матрасники" продолжали атаковать. Моменты для взятия ворот имели Гонсалес, Симеоне-младший и Альварес.
"Райо Вальекано" во втором тайме имело 2 убийственных голевых момента. Сначала Облак парировал ногой выстрел Паласона, а затем Балью пробил рядом с левой стойкой.
На 79-й минуте Альваро Гарсия безупречно пробил из пределов штрафной, без шансов для Облака. 1:2.
Подопечные Симеоне практически сразу сравняли счет. Их спасителем стал Альварес, в течение шести минут дважды поразивший ворота Батальи. 3:2.
"Атлетико" побеждает только второй раз в сезоне и поднимается на 8-ю позицию турнирной таблицы. "Райо Вальекано" остается на 14-й позиции.
6-й тур Примеры.
Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" – "Райо Вальекано" 3:2
Голы: Альварес, 14, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, Гарсия, 79.
"Атлетико": Облак – Молина (Симеоне, 56), Ле Норман, Ганцко Галан (Распадари, 73) – Галлагер (Пубиль, 79), Коке (Гонсалес, 56), Барриос, Льоренте – Альварес, Гризманн (Руджери, 7).
"Райо Вальекано": Баталья – Балья, Вертроу, Лежен, Чаваррия – Рациу, Вплентин (Сисс, 65), Диас – Перес (Гарсия, 65), Алемао (Пача, 66), Палассон.
Предупреждения: Коке, 51, Льоренте, 87 – Балью, 54, Чаваррия, 87.
Перед очковым поединком обе команды еще не побеждали в текущем сезоне и находились в зоне вылета.
В течение игры преимуществом владели хозяева. Единственным голом отличился Оярсабаль. Баски имели возможность неоднократно удвоить преимущество в счете. Лучшие моменты не использовали Барренече, Мендес и Кубо.
"Мальорка" тоже активизировалась во втором тайме. Джозеф, Мурики и Торре свои моменты не использовали.
Благодаря победе хозяева покинули зону вылета, а вот "Мальорка" продолжает там находиться.
6-й тур Примеры.
Сан-Себастьян. Стадион "Reale Arena"
"Реал Сосьедад" – "Мальорка" 1:0
Голы: Оярсабаль, 49
"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Чалета-Цар, Гомес (Муньос, 74) – Горрочатеги, Солер (Туррьентес, 64), Мендес (Марин, 74) – Кубо (Гуэдэш, 85), Оярсабаль, Барренечеа (Садик, 85).
"Мальорка": Роман – Маффео (Морей, 79), Вальент, Райльо, Лопес (Доменёк, 62), Лато (Мохика, 79) – Торре, Маскарель (Саму Коста, 44), Санчес (Дардер, 63) – Мурики, Джозеф.
Предупреждения: Мендес, 34, Туррьентес, 86 – Маффео, 20, Санчес, 34.