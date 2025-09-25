Примера. Горячее мадридское дерби, победа Реал Сосьедада

Старт поединка последовал за подопечными Симеоне, которые больше контролировали мяч. Именно они и открыли счет. Сначала Гризманн накрутил нескольких защитников и пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер справился. А затем Маркос Льоренте выполнил фирменную навесную передачу с правого фланга за спины защитникам, а Альварес взлет пробил под левую стойку. 1:0.

Подопечные Симеоне продолжали контролировать ход игры и после забитого гола. Лучший момент удвоить преимущество имел Альварес, но пробил совсем рядом со стойкой после подачи Молины.

Уже в компенсированное к первому тайму время "Райо" неожиданно сравняло счет. Чаваррия мощно пробил метров с 35-ти и попал в левую девятку. 1:1.

После перерыва "матрасники" продолжали атаковать. Моменты для взятия ворот имели Гонсалес, Симеоне-младший и Альварес.

"Райо Вальекано" во втором тайме имело 2 убийственных голевых момента. Сначала Облак парировал ногой выстрел Паласона, а затем Балью пробил рядом с левой стойкой.

На 79-й минуте Альваро Гарсия безупречно пробил из пределов штрафной, без шансов для Облака. 1:2.

Подопечные Симеоне практически сразу сравняли счет. Их спасителем стал Альварес, в течение шести минут дважды поразивший ворота Батальи. 3:2.

"Атлетико" побеждает только второй раз в сезоне и поднимается на 8-ю позицию турнирной таблицы. "Райо Вальекано" остается на 14-й позиции.

6-й тур Примеры.

Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" – "Райо Вальекано" 3:2

Голы: Альварес, 14, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, Гарсия, 79.

"Атлетико": Облак – Молина (Симеоне, 56), Ле Норман, Ганцко Галан (Распадари, 73) – Галлагер (Пубиль, 79), Коке (Гонсалес, 56), Барриос, Льоренте – Альварес, Гризманн (Руджери, 7).

"Райо Вальекано": Баталья – Балья, Вертроу, Лежен, Чаваррия – Рациу, Вплентин (Сисс, 65), Диас – Перес (Гарсия, 65), Алемао (Пача, 66), Палассон.

Предупреждения: Коке, 51, Льоренте, 87 – Балью, 54, Чаваррия, 87.

Перед очковым поединком обе команды еще не побеждали в текущем сезоне и находились в зоне вылета.

В течение игры преимуществом владели хозяева. Единственным голом отличился Оярсабаль. Баски имели возможность неоднократно удвоить преимущество в счете. Лучшие моменты не использовали Барренече, Мендес и Кубо.

"Мальорка" тоже активизировалась во втором тайме. Джозеф, Мурики и Торре свои моменты не использовали.

Благодаря победе хозяева покинули зону вылета, а вот "Мальорка" продолжает там находиться.

6-й тур Примеры.

Сан-Себастьян. Стадион "Reale Arena"

"Реал Сосьедад" – "Мальорка" 1:0

Голы: Оярсабаль, 49

"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Чалета-Цар, Гомес (Муньос, 74) – Горрочатеги, Солер (Туррьентес, 64), Мендес (Марин, 74) – Кубо (Гуэдэш, 85), Оярсабаль, Барренечеа (Садик, 85).

"Мальорка": Роман – Маффео (Морей, 79), Вальент, Райльо, Лопес (Доменёк, 62), Лато (Мохика, 79) – Торре, Маскарель (Саму Коста, 44), Санчес (Дардер, 63) – Мурики, Джозеф.

Предупреждения: Мендес, 34, Туррьентес, 86 – Маффео, 20, Санчес, 34.

