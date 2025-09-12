Ямаль снялся в забавной рекламе своих новых бутс Adidas F50

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает свое сотрудничество с известным спортивным брендом Adidas.

По случаю выпуска эксклюзивных бутс F50 Lamine Yamal, футболист опубликовал на своей странице в Instagram промо-ролик, в котором сыграл главную роль.

В видео Ямаль предстает в образе настоящего "кошмара", преследующего защитников команды-соперника. Рекламный ролик показывает, как один из игроков обращается к психотерапевту. Лежа на диване, он рассказывает о своих проблемах и переживаниях, связанных с игрой против Ямала.

Кульминацией ролика становится момент, когда защитник возвращается к врачу и видит, что в кресле сидит не кто иной, как сам Ламин, одетый в костюм и обутый в свои новые, ярко-фиолетовые бутсы.

www.ua-football.com