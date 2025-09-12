Эдди ХИРН: «Нет, я не хочу терять Усика, но это лучший шаг для него»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о перспективах абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24–0, 15 КО). Функционер посоветовал титулованному украинцу завершить карьеру:

«Время в определенный момент настигнет каждого боксера. На данный момент, это не грозит Усику. Я говорил об этом несколько раз – после боя с Дюбуа, после Фьюри. Не подумайте, я не хочу терять Александра, но сейчас отличное время, чтобы завершить карьеру. Это самый лучший шаг для него – повесить перчатки на гвоздь. Этот парень прошел бокс.

Когда он выступал в крузервейте, то победил каждого соперника и выступал при этом на чужой территории. Потом Усик поднялся в супертяжи, но ничего не изменилось! Он побил Чисору, дважды Джошуа, дважды Дюбуа и дважды Фьюри. Он стал абсолютным чемпионом мира, какой смысл оставаться на ринге?» – считает Хирн.

На данный момент Усик продолжает восстанавливаться и отдыхать после победы над Даниелем Дюбуа. В ночь на 20 июля украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде.

Эдди Хирн назвал боксера, который может побить Итауму. Это не Усик

sport.ua