Старый Луцк подписал американского разыгрывающего Томпсона

29-летний игрок заменит в команде Александра Прозапаса

Старый Луцк подписал американского разыгрывающего Кендрика Томпсона.

29-летний игрок по позиции должен заменить в команде капитана Александра Прозапаса. Напомним, 25-летний баскетболист проходит военную подготовку. Защитник остается в структуре Старого Луцка и будет приобщаться к деятельности клуба по возможности.

Томпсон выступал за команду колледжа в Кливленде, после чего перебрался в Европу. Кендрик выступал в командах Суперлиги Грузии, в Эстонии и Косово. Последние два сезона провел в Греции, где в прошлом году защищал цвета афинского Near East. Защитник набирал в среднем в третьем по силе дивизионе чемпионата Греции 12.0 очка, 5.0 передач и 2,3 подбора за игру.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету. В июне клуб официально объявил о переходе на должность главного тренера (с играющего) Антона Мусиенко.

