Сборная Германии уверенно обыграла Финляндию и вышла в финал Евробаскета-2025

Второй финалист определится в игре Греции с Турцией

Сборная Германии уверенно обыграла Финляндию в первом полуфинале Евробаскета-2025 — 98:86.

Немцы повели после первой четверти, а далее совершили рывок во второй, в определенный момент имея перевес +19 очков. Финляндия сумела сократить отставание в третьей четверти. Заключительный отрезок матча вновь был за немцами.

В составе сборной Германии самым результативным стал Деннис Шредер, на счету которого 26 очков и 12 ассистов. У Финляндии отметим Оливье Нкамуа, который набрал 21 очко и совершил 9 подборов.

Второй финалист определится в матче Греции с Турцией позднее в пятницу. Финал пройдет 14 сентября.

Евробаскет-2025. Полуфинал

Германия — Финляндия — 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)

