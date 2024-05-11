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Баскетбол

Колишня дружина Шака, якій він зраджував, заявила, що думає, що ніколи не любила О’Ніла

Колишня дружина Шака, якій він зраджував, заявила, що думає, що ніколи не любила О'Ніла

Нещодавно колишня дружина Шакіла О'Ніла Шоні Хендерсон у своїх нових мемуарах «Непереможна: міняю правила та перемагаю на своїх умовах» розповіла, що не знає, чи любила колись Шака. Це відразу ж завірусилося в мережі.

Раніше О'Ніл писав у своїх мемуарах, що він не був вірним Шоні під час їхнього шлюбу.

Шак майже відразу відповів колишній: «Я розумію, я б себе теж не полюбив би. Усього тобі найкращого. З любов'ю, Шак».

Шак припинив стосунки зі своєю дружиною Шоні у 2007 році. І незважаючи на примирення, вона все одно подала на розлучення в 2009 році, яке завершилося лише в 2011-ому.

У легенди НБА шість дітей. Майлз (24 роки), Шаріф (21), Шакір (18), Аміра (20) та Меара (15) від колишньої дружини Шоні Нельсон, а також старша дочка Таніра (25) від попередньої подруги Арнетти Ярдбург.

Фото: MICHAEL CAULFIELD/WIREIMAGE

ua.tribuna.com

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