Колишня дружина Шака, якій він зраджував, заявила, що думає, що ніколи не любила О’Ніла

Нещодавно колишня дружина Шакіла О'Ніла Шоні Хендерсон у своїх нових мемуарах «Непереможна: міняю правила та перемагаю на своїх умовах» розповіла, що не знає, чи любила колись Шака. Це відразу ж завірусилося в мережі.

Раніше О'Ніл писав у своїх мемуарах, що він не був вірним Шоні під час їхнього шлюбу.

Шак майже відразу відповів колишній: «Я розумію, я б себе теж не полюбив би. Усього тобі найкращого. З любов'ю, Шак».

Шак припинив стосунки зі своєю дружиною Шоні у 2007 році. І незважаючи на примирення, вона все одно подала на розлучення в 2009 році, яке завершилося лише в 2011-ому.

У легенди НБА шість дітей. Майлз (24 роки), Шаріф (21), Шакір (18), Аміра (20) та Меара (15) від колишньої дружини Шоні Нельсон, а також старша дочка Таніра (25) від попередньої подруги Арнетти Ярдбург.

Фото: MICHAEL CAULFIELD/WIREIMAGE

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