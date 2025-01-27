Форвард Днепра Конев — MVP недели в Суперлиге Favbet

В символическую сборную прошедшего тура также вошли Хохоник, Бублик, Прозапас и Буц

Форвард Днепра Владимир Конев признан MVP девятой игровой недели в Суперлиге Favbet, которая прошла с 23 по 26 января в Киеве и Ровно.

Конев помог лидеру чемпионата одержать две очередные победы — над главным преследователем Киев-Баскетом и Прикарпатьем-Говерлой. В этих встречах Владимир суммарно набрал 39 очков, совершил по 8 подборов и передач, средний рейтинг эффективности — 20.0. Был признан MVP каждого из этих поединков.

Также была определена символическая сборная прошедшего тура.

Символическая пятерка игровой недели

Андрей Хохоник (Запорожье) — в среднем 12.0 очка, 11.5 передачи, 7.0 подбора, 3.0 перехвата (РЭ 20.5)

Михаил Бублик (Кривбасс) — 17.5 очка, 5.5 подбора, 3.5 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 11.5)

Александр Прозапас (Старый Луцк) — 17.0 очка, 6.0 подбора, 3.0 передачи (РЭ 10.5)

Владимир Конев (Днепр) — 19.5 очка, 4.0 передачи, 4.0 подбора (РЭ 20.0)

Антон Буц (Запорожье) — 11.5 очка, 6.0 подбора, 3.0 передачи (РЭ 15.5)

Отметим, что по числу попаданий в символические топ-5 нет равных Михаилу Бублику — защитник Кривбасс, который проводит свой дебютный сезон в Суперлиге Favbet, попадает в пятерку избранных уже шестой раз. Также 21-летний баскетболист, напомним, признавался лучшим игроком октября.

Днепр продолжает уверенно лидировать в Суперлиге, выиграв все 16 матчей. Киев-Баскет — второй (14 побед из 19-ти). На третье место по итогам недели выбрался Кривбасс, обошедший в таблице Черкасских Мавп и БК Ровно. Следующая игровая неделя стартует в Днепре 1 февраля.

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