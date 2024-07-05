Михайлюк близок к заключению сделки с клубом НБА — СМИ

Украинец не планирует покидать США, несмотря на большой интерес команд из Евролиги

Украинский защитник Святослав Михайлюк близок к заключению сделки с одним из клубов НБА.

Ранее сообщалось, что Бостон не планирует продлевать контракт со Святославом. Украинец покинет Селтикс в статусе свободного агента.

Михайлюком интересовались несколько клубов Евролиги. Готовились начать переговоры мадридский Реал и Панатинаикос, также большой интерес выражал Олимпиакос.

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Вместе с Бостоном украинский защитник впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Михайлюк стал вторым украинцем после Станислава Медведенко с чемпионским титулом в самом престижном баскетбольном клубном турнире мира.

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