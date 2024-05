Панатинаикос обыграл Реал Мадрид в финале Евролиги-2023/24

Греческий клуб выиграл турнир впервые с 2011 года и вышел на чистое третье место по количеству титулов

Панатинаикос одержал волевую победу над Реалом в финале Евролиги-2023/24, который состоялся в Берлине — 95:80.

Реал Мадрид (рекордсмен турнира с 11-ю победами) защищал чемпионский титул, завоеванный в 2023-м году (тогда испанский клуб в драматичном противостоянии победил Олимпиакос). Клуб из столицы Греции вышел в свой первый финал за 13 лет, уверенно переиграв Фенербахче.

Поначалу игра складывалась в пользу действующего чемпиона. Результативная первая четверть завершилась в пользу фаворита — 36:25. Во второй четверти греки прибавили и почти нивелировали разрыв в счете. Все же на большой перерыв Реал ушел с небольшим перевесом — 54:49.

Третью четверть мадридцы провалили, набрав в ней лишь семь очков. Поведя в счете, ПАО уже не позволял сопернику приблизиться к себе вплотную. Последний рывок мадридцы совершили за четыре минуты до конца матча, но сумели сократить отрыв лишь до «-4». Их соперник концовку встречи провел сильнее, что и отразилось на итоговом счете.

Греческая команда довела поединок до победного конца и выиграла Евролигу седьмой раз в истории. Самым результативным игроком встречи стал защитник Костас Слукас, набравший 24 очка.

По числу побед в этом турнире Панатинаикос вышел на чистое третье место — впереди только Реал, а также цска из страны, которой нет место в мире профессионального спорта.

Реал Мадрид (Испания) — Панатинаикос (Греция) — 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31)

