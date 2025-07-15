Склоним головы. 21-летний хоккеист, боец 3 ОШБр погиб под Бахмутом

Фото с соцсетей. Владислав Лихошва

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает 21-летнего киевского хоккеиста Владислава Лихошву, защищавшего Украину с первых дней полномасштабного вторжения в составе 3-й отдельной штурмовой бригады и погибшего ровно два года назад, 15 июля 2023 года под Бахмутом.

Владислав Лихошва родился 21 марта 2002 года в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области, учился в Дмитровке Бучанского района. С ранних лет Владислав занимался хоккеем, играл за ряд киевских команд, последняя из которых – любительский «Автомобилист».

После окончания школы Лихошва отслужил срочную службу, а после начала войны присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, где служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Погиб Владислав Лихошва 15 июля 2023 года вблизи Бахмута Донецкой области. Воину был всего 21 год.

«Война забирает лучших наших сыновей, цвет нации, сознательно принимающих решение бороться, воспитанные в любви и зачатые в настоящей любви и страсти. С тобой навеки, дорогой сынок. Очень больно и тяжело терять, но мы выстоим и будем преуспевать», – написал отец Владислава Владимир, также защищающий Украину на фронте.

Владислав с отцом

Похоронили Владислава 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке.

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Решением Ирпенского городского совета Владиславу Лихошве присвоено звание Почетный гражданин города Ирпень (посмертно).

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