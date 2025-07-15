В ближайшие дни боксерский мир ждет реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Чтобы лучше понять, с какими ожиданиями фанаты подходят к этому событию, предлагаем вспомнить, как прошел их первый поединок. В августе 2023 года на ринге польского Вроцлава Усик одержал уверенную победу, защитив свои чемпионские титулы в тяжелом весе. Поединок получился напряженным и запоминающимся, а некоторые эпизоды до сих пор вызывают активные споры среди болельщиков. Ретроспективный материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Как проходил первый бой Усика и Дюбуа

С первых минут инициативу захватил Александр Усик. Уже в стартовом раунде украинец попал точным джебом, который задал тон бою. Второй раунд также прошел под контролем Усика: он попадал джебами, а Дюбуа ответил спорным ударом в бедро, на который сразу отреагировал рефери. Несмотря на дождливую погоду и скользкий ринг, Усик демонстрировал привычную скорость и точность, в то время как Дюбуа старался работать по корпусу. На пятом раунде поединок был временно остановлен из-за удара ниже пояса со стороны британца, но после паузы Усик продолжил доминировать.

Ключевые моменты боя: нокдауны и решающий удар

Кульминацией боя стали седьмой и восьмой раунды. В седьмом Усик провел серию ударов, зажав Дюбуа у канатов. В восьмом раунде британец впервые оказался в нокдауне, встав на колено после точной атаки украинца. Однако Дюбуа смог подняться и продолжить поединок. Финальная точка была поставлена в девятом раунде: после мощного правого удара Усика Дюбуа вновь оказался на канвасе, и судья остановил бой, зафиксировав победу нокаутом.

Титулы, которые защищал Усик в первом бою

На кону в том поединке стояли сразу пять чемпионских поясов Александра Усика: WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Именно эти титулы украинец удерживает с 2021 года после победы над Энтони Джошуа. Дюбуа подходил к бою в статусе регулярного чемпиона WBA и считался серьезным претендентом, имея 19 побед в 20 боях. Тем не менее, Усик не оставил шансов британцу, продемонстрировав свое мастерство и тактическое мышление.

Реакция спортсменов после поединка

После боя Усик выразил благодарность болельщикам и команде, отметив, что каждый бой в тяжелом весе требует максимальной концентрации. Дюбуа же заявил, что не был готов на все 100% и отметил: «В следующем бою я покажу настоящий бокс. У меня есть план, и я его выполню». Эти слова стали отправной точкой для подготовки к реваншу, который обещает быть еще более напряженным.

Чего ждать от реванша Усик — Дюбуа

Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года в Лондоне. Оба боксера настраиваются серьезно: Усик готов защищать титулы, а Дюбуа намерен доказать, что поражение в первом бою было случайностью. Интерес фанатов подогревается заявлениями обоих спортсменов, а также тем фактом, что с момента первого боя у Дюбуа было время улучшить свою форму и работу над ошибками.

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