Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, высказался о заявлении Тайсона Фьюри, что он сможет нокаутировать Александра Усика в реванше.

«Не знаю, получится ли у него нокаутировать Усика. Но я и не ожидал, что Тайсон нокаутирует Уайлдера в реванше. Я не ставлю против Фьюри до его подхода на реванш. Возможно, Тайсон просто так хвастается и пробует продать бой, увидим», – сказал Малиньяджи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua