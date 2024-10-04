Джеймс Ваулз: В 2025-м у Williams будет лучший состав

В 2025 году Карлос Сайнс присоединится к Williams, где станет напарником Алекса Элбона. Руководитель британской команды Джеймс Ваулз считает эту пару пилотов лучшей среди остальных в Формуле 1.

Джеймс Ваулз: «Я думаю, что в 2025-м у нас будет лучший состав пилотов среди всех остальных. Конечно, Франко Колапинто сейчас блестяще справляется с работой, но у него нет того опыта, которым обладает Карлос.

Я думаю, что не только с точки зрения умения пилотировать машину, но и с точки зрения умения вести команду вперёд, у нас будет лучший состав на стартовой решётке. Это поможет в мотивации команды и движении вперёд».

Источник