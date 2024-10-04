ЛК. Триумф Челси с ассистом Мудрика, спокойная победа Фиорентины, фиаско Копенгагена на 90+8, разгромный камбэк Пафоса

По следам поединков третьего по рангу еврокубка

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Первый выход в люди для нынешних участников Лиги конференций. Еще и новом формате, по аналогии с высшими по рангу еврокубками. Вторая партия матчей четверга отметилась рядом сенсаций – далеко не все фавориты на бумаге забрали свое. К тому же было и фиаско на последних секундах компенсированного времени и феерический камбэк.

О турнирном положении команд говорить еще слишком рано, поскольку это был лишь первый тур. А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов.

"Челси" (Англия) – "Гент" (Бельгия) 4:2

Голы: Ренату Вейга 12, Педру Нету 46, Нкунку 63, Кирнан Дьюсбери-Холл 70 – Цуйоси Ватанабе 50, Омри Хендельман 90

Абсолютно ожидаемо Энцо Мареска выставил на этот поединок резервный состав. Место в старте нашлось и нашему соотечественнику – Михаилу Мудрику. "Пенсионеры" тотально преобладали своих бельгийских визави по проценту владения мячом, что привело к быстрому голу. Уже упомянутый украинский вингер классно открылся на фланге, выдержал паузу и подал точно на голову португальцу Ренату Вейге.

Лондонцы превосходили "Гент" по всем игровым компонентам и могли еще до перерыва закрывать эту дебютную игру в ЛК, однако не хватало точности в завершающей стадии. Сам же Мудрик был очень активным и выделялся среди ростера "синих".

Не успели команды отойти от перерыва, как уже другой португалец удвоил преимущество "Челси". На этот раз отличился конкурент Мудрика по флангу – Педру Нету. Слишком все легко складывалось для англичан в этот вечер.

Футболисты итальянского наставника буквально куражились и чувствовали себя как в теплой ванной. Хотя, и нужно отдать должное гостям. Бельгийцы также не хотели сдаваться и даже сумели сократить отставание. Однако, дальше снова на свой статус-кво, в очередной раз, указали игроки Марески. Счет до разгромного довели француз Нкунку и англичанин Дьюсбери-Холл.

Атака "синих" сработала в этом противостоянии на "ура", а вот оборона оставила негативный осадок. В концовке "Челси" бросило играть и начало пропускать огромные разрывы за своими спинами. Что привело к еще одному мячу бельгийцев. Тревожный звонок для коуча лондонцев, на самом деле. Более статусный соперник наказал бы за такое и не ограничился лишь одним разом.

"Борац" Баня-Луки (Босния и Герцеговина) – "Панатинаикос" (Греция) 1:1

Голы: Джордже Деспотович 50 – Анастасиосу Бакасетас 12

Греки без раскачки взялись за дело в поединке против "бойцов". Размочить счет уже на 11-й минуте удалось Анастасиосу Бакасетасу. В общем, "зеленые" держали под контролем ход событий на поле, однако на старте второй половине расслабились и пропустили необязательный гол. В итоге, так и закончили. "Панатинаикос" понадеялся на легкую прогулку и потерял очки на ровном месте.

"Копенгаген" (Дания) – "Ягеллония" (Польша) 1:2

Голы: Пантелис Хацидиакос 12 – Афимико Пулулу 51, Дарко Чурлинов 90+8

"Львы" также не выбились из тенденции фаворитов. И едва таймер пересек отметку в первые десять минут, хозяева поразили ворота поляков. И все шло хорошо. И даже пропущенный мяч на старте вторых 45 минут не особо напугал футболистов Диего Алонсо. Но больше забить подопечным уругвайского наставника так и не удалось. Зато, за терпение и характер были вознаграждены гости, которые провели победный гол на последних секундах компенсированного к поединку времени!

ЛАСК (Австрия) – "Юргорден" (Швеция) 2:1

Голы: Валон Бериша 26, Флориан Флекер 50 – Аугуст Приске 57, Нгуен 65

Австрийцы тоже в определенном смысле "дали в штангу". 2:0 по состоянию на 50-ю минуту, что может быть лучше? Правильно, может быть хуже. Футболисты Маркуса Шоппа также поверили рано поверили в успех и были наказаны. Скромные шведы сумели отыграться, не испортили разницу мячей и забрали важный зачетный балл из австрийского Линца.

"Лугано" (Швейцария) – ГИК (Финляндия) 3:0

Голы: Антониос Пападопулос 34, Мартим Маркеш 56, Даниэль Дос Сантос 90+2

"Лугано" же в этом контексте не подвел. Швейцарцы проехались катком по гостям из Финляндии. По голу в каждом из таймов, и как финальный выстрел в голову – мяч на 90+2. Преимущество по игре и закономерный результат.

"Петрокуб" (Молдова) – "Пафос" (Кипр) 1:4

Голы: Теодор Лунгу 27 – Жуан Коррея 33, 53 Жажа 37, Мустафа Нам 82

Несмотря на скромную вывеску, поединок порадовал нейтральных болельщиков. Подопечные Андрея Мартина и Хуана Карлоса Карседо вообще не отсиживались в обороне, и еще в первом тайме успели провести сразу три забитых мяча! Особенно, атакующими действиями радовал кипрский клуб, который первым пропустил, но в итоге не стушевался.

После этого "Пафос" поймал кураж и довел счет до разгромного. Сначала дубль провел все кабовердийский фулбек Жуан Коррея. А окончательно похоронил интригу в поединке сенегальский хавбек Мустафа Нам. Браво, "Пафос"! Команда испанского наставника не впала в депрессию после пропущенного мяча и оформила яркий камбэк.

"Фиорентина" (Италия) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 2:0

Голы: Ясин Адли 65, Мойзе Кин 69

Спокойно, методично и продуктивно для "фиалок". Результат для итальянцев обеспечили не последние имена в европейском футболе. В частности, счет размочил, известный выступлениями за "Милан" и "Пари Сен-Жермен" француз Ясин Адли, а удвоил преимущество – бывший нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин. Раффаэле Палладино может быть доволен своими игроками.

"Шемрок Роверс" (Ирландия) – АПОЭЛ (Кипр) 1:1

Голы: Дилан Уоттс 90+2 – Константинос Лайфис 59

Однозначно самый проходной матч из этой серии. АПОЭЛ начал играть лишь после удаления в составе соперника – красную схватил ирландский нападающий Нил Фарруджа. Да и то, даже в большинстве фаворит не сумел удержать результат. В итоге, скромный "Шемрок Роверс" вырвал ничью на 90+2.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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