Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн не согласен с тем, что у Энтони Джошуа снизилась стойкость к мощным ударам соперников в голову. Британец был нокаутирован в недавнем поединке с Даниэлем Дюбуа.

«Если бы стойкость Джошуа к ударам снизилась, то он бы не продолжил бой после удара Дюбуа в первом раунде. Этот удар уложил бы большинство супертяжей. Я не считаю, что тут появились какие-то проблемы».

«В таком поединке всегда можно больно получить по голове. Многие супертяжи имели трудности. Посмотрите на Фьюри, а ведь Усик даже не панчер. Усик его гонял по рингу».

«Это бокс супертяжей, такое случается. Так что я уверен в Джошуа», – сказал Хирн.

Ожидается, что в 2025 году Джошуа проведет реванш с Дюбуа.

sport.ua