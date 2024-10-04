В RB заканчивают строить новую аэродинамическую трубу

Команда RB заканчивает строительство новой аэродинамической трубы в Милтон-Кинс, которая вступит в действие в конце 2024 года и должна помочь в борьбе с соперниками.

Прежняя труба в Бистере настолько устарела, что команда больше её не использует, арендуя аэродинамическую трубу у Red Bull Racing, к тому же новая труба может стать дополнительным активом при продаже команды. К тому же, её смогут использовать и инженеры Red Bull Racing для отработки отдельных решений.

Лоран Мекис, руководитель команды: «Прежняя труба устарела и не соответствует современным стандартам. Мы строим для наших людей в Милтон-Кинс комплекс невероятно высокого уровня, который будет способствовать улучшению условий работы и повышению привлекательности команды на рынке труда.

У нас была не самая лучшая база в Бистере, сейчас хорошая база в Фаэнце, а будет отличная база в Милтон-Кинс, что позволит бросить вызов более сильным командам».

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