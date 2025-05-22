ОФИЦИАЛЬНО. Легенда бокса проведет бой за титул в один день с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо должен возобновить карьеру.

Филиппинец проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет титулом WBC.

Пакьяо в своей профессиональной карьере провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды свел поединки вничью.

Поединок пройдет 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. В этот же день в Лондоне украинец Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа.

Пакьяо в последний раз дрался еще в 2021 году, а после этого работал в сенате Филиппин.

Ранее известный американский промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

sport.ua