«Невероятно крутой брат». Усик высказался относительно Ломаченко

Василий Ломаченко и Александр Усик

Известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался относительно мнения общества о нем и Василии Ломаченко.

– За последние годы отношение украинцев к Вам немного изменилось. 19-й год – там было больше критики, больше хейта. Сейчас Вы герой для нас, для большей части. Я когда-то разговаривал с Вашим хорошим другом Василием Ломаченко. К нему отношение не такое хорошее, если посмотреть на комментарии. Как Вы, во-первых, к этому относитесь, во-вторых, как Василий Ломаченко воспринимает всю эту историю?

– Василия Анатольевича здесь нет, я за своего невероятно крутого брата ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра я не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает. Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи. В остальном никто не может меня… Они могут это делать, но это их дело.

Ранее Василий Ломаченко раскритиковал Верховную Раду за запрет русской церкви на территории Украины.

sport.ua