Фламенго близок к подписанию контракта с хавбеком Саутгемптона – Романо

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"Фламенго" вскоре объявит о подписании центрального полузащитника Чарли Алькараса из "Саутгемптона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

После успешного прохождения медосмотра, который состоится в среду, футболист подпишет пятилетний контракт с бразильским клубом. Сумма трансфера составит 19 миллионов долларов.

Алькарас в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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