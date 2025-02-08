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Футбол

Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?

Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?

    • В Кубке Англии станет на одну команду с украинцами меньше. Встречаются "Эвертон" и "Борнмут".

    Виталий Миколенко остался вне заявки.

    Илья Забарный выйдет с первых минут за "Борнмут".

    Виталий Миколенко и Илья Забарный – основные игроки своих клубов. В Английской Премьер-Лиге украинские защитники выходят с первых минут. Но защитник "Эвертона" сыграл на 2 матча меньше из-за травм.

    К слову, Виталий Миколенко сыграл в прошлом раунде Кубка Англии против "Петерборо", а Забарный выходил со старта против "Вест Бромвича".

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    • Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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