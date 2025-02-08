Украинское дерби в Кубке Англии. Вышли ли Миколенко и Забарный за свои клубы?

В Кубке Англии станет на одну команду с украинцами меньше. Встречаются "Эвертон" и "Борнмут".
Виталий Миколенко остался вне заявки.
Илья Забарный выйдет с первых минут за "Борнмут".
Виталий Миколенко и Илья Забарный – основные игроки своих клубов. В Английской Премьер-Лиге украинские защитники выходят с первых минут. Но защитник "Эвертона" сыграл на 2 матча меньше из-за травм.
К слову, Виталий Миколенко сыграл в прошлом раунде Кубка Англии против "Петерборо", а Забарный выходил со старта против "Вест Бромвича".
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.