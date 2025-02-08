Мурзин: Хотели взять реванш у Португалии и неплохо играли, но провалили начало четвертой четверти

Украинки лишились шансов выйти на Евробаскет-2025

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал поражение от Португалии (57:60) в пятом туре квалификации на Евробаскет-2025.

«Мы готовились и настраивались на матч против Португалии, на этот раз играли против них полным составом. По сравнению с первой игрой против Португалии поменяли около 40% состава плюс присоединилась капитан Алина Ягупова».

«Очень хотели взять реванш за поражение в Риге и действительно неплохо играли в первой половине. Не позволили им использовать основное преимущество – трехочковые броски. Но после большого перерыва мы сами сбились на дальние атаки, хотя большую часть очков набрали из-под кольца. Поэтому нужно было обычно больше атаковать с проходов, но мы продолжали много бросать издалека».

«Провалили начало четвертой четверти, начали слишком много совершать индивидуальных действий в нападении. В конце попытались немного догнать, но это уже был проигранный матч».

«Выиграли подбор и готовились к прессингу португалок, но, к сожалению, 23 потери — очень неприятный показатель. Это и следствие нервозности и неправильно принятых решений. Несколько раз за матч не контролировали время на атаку, не успевая проатаковать кольцо».

«В заключительной игре с Северной Македонией мы будем играть на победу, единственное, что могу сказать однозначно, мы расширим состав, дадим всем поиграть. Безусловно, больше шансов получит молодежь. В Северной Македонии примерно три игрока набираю львиную долю очков – это Анджелика Митрашинович, Мерритт Хэмп и Александра Стояновская».

«Когда мы играли с ними на выезде, Алина Ягупова прикрыла Стояновскую, прессинговали по всей площадке Митрашинович — она ​​у них единственная разыгрывающая. Пытались погрузить их лидерок по максимуму и, думаю, план останется примерно тот же и на завтрашний матч. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем против этих трех игроков”».

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49) в ноябре 2024 года, а затем повторно уступили Сербии (53:79).

Женская сборная Украины лишилась математических шансов выйти на Евробаскет-2025. Завершит отбор команда Евгения Мурзина 9 февраля в Риге — в номинально «домашней» игре она примет Северную Македонию.

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