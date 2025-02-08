Доха (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 1000 в Катаре
Доха, Катар • 9-15 февраля • хард • $3,654,963
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Qatar TotalEnergies Open 2025 – профессиональный женский теннисный турнир, который проводится на открытых хардовых кортах. Это будет 23-й Открытый чемпионат Катара и первый “тысячник” в 2024 году. Он пройдет в Международном комплексе тенниса и сквоша в Дохе, Катар, с 5 по 15 февраля 2024 года.
• Официальный мяч турнира – Dunlop Fort All Court.
• Время турнира: разница с Киевом составляет +1 час.
• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 9 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 15 февраля.
• Польская теннисистка Ига Швёнтек, выигравшая три последних розыгрыша соревнований в Дохе, является рекордсменкой турнира по количеству титулов.
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Дохе выступят: Ига Швёнтек (2022-2024), Арина Соболенко (2020), Элизе Мертенс (2019), Виктория Азаренко (2012, 2013).
• Украину на турнире представят: Марта Костюк (+парный разряд вместе с Еленой-Габриэлой Русе), Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила Киченок (в паре с Софией Кенин) и Надежда Киченок (в паре с Лейлой Фернандес).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Каролин Гарсия (Франция)
София Кенин (США)
Эмма Радукану (Великобритания)
Зейнеп Сёнмез (Турция)
ТОП-8 сеяных и их возможные соперницы во втором круге:
1. Арина Соболенко (-) – Эмма Радукану (Великобритания) / Екатерина Александрова (-)
2. Ига Швёнтек (Польша) – Мария Саккари (Греция) / “квалифаер”
3. Коко Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина) / Зейнеп Сёнмез (Турция)
4. Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай) / Каролин Гарсия (Франция)
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – Даяна Ястремская (Украина) / Пейтон Стернс (США)
6. Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) / Маркета Вондроушова (Чехия)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Маккартни Кесслер (США) / Онс Жабер (Тунис)
8. Эмма Наварро (США) – Лейла Фернанадес (Канада) / “квалифаер”
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $16,900
R2: 65 очков / $23,500
R3: 120 очков / $41,600
QF: 215 очков / $83,470
SF: 390 очков / $181,400
FR: 650 очков / $351,801
W: 1000 очков / $597,000
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Бетани Маттек-Сандс/Луция Шафаржова (США/Чехия)
Пейтон Стернс/Луиза Стефани (США/Бразилия)
Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай)
ТОП-4 сеяных (начинают турнир со второго круга) и их соперники
1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) или Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США)
2. Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) – Кристина Букша/Мию Като (Испания/Япония) или Цзян Синьюй/У Фансянь (Китай/Китайский Тайбэй)
3. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Ульрике Эйккери/Моника Никулеску (Норвегия/Румыния) или Линда Носкова/Юлия Путинцева (Чехия/Казахстан)
4. Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) или Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (-)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $10,380
R2: 120 очков / $15,570
QF: 215 очков / $27,480
SF: 390 очков / $53,140
FR: 650 очков / $98,950
W: 1000 очков / $175,900