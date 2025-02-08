Доха (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 1000 в Катаре



Доха, Катар • 9-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Qatar TotalEnergies Open 2025 – профессиональный женский теннисный турнир, который проводится на открытых хардовых кортах. Это будет 23-й Открытый чемпионат Катара и первый “тысячник” в 2024 году. Он пройдет в Международном комплексе тенниса и сквоша в Дохе, Катар, с 5 по 15 февраля 2024 года.

• Официальный мяч турнира – Dunlop Fort All Court.

• Время турнира: разница с Киевом составляет +1 час.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 9 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 15 февраля.

• Польская теннисистка Ига Швёнтек, выигравшая три последних розыгрыша соревнований в Дохе, является рекордсменкой турнира по количеству титулов.

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Дохе выступят: Ига Швёнтек (2022-2024), Арина Соболенко (2020), Элизе Мертенс (2019), Виктория Азаренко (2012, 2013).

• Украину на турнире представят: Марта Костюк (+парный разряд вместе с Еленой-Габриэлой Русе), Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила Киченок (в паре с Софией Кенин) и Надежда Киченок (в паре с Лейлой Фернандес).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Каролин Гарсия (Франция)

София Кенин (США)

Эмма Радукану (Великобритания)

Зейнеп Сёнмез (Турция)

ТОП-8 сеяных и их возможные соперницы во втором круге:

1. Арина Соболенко (-) – Эмма Радукану (Великобритания) / Екатерина Александрова (-)

2. Ига Швёнтек (Польша) – Мария Саккари (Греция) / “квалифаер”

3. Коко Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина) / Зейнеп Сёнмез (Турция)

4. Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай) / Каролин Гарсия (Франция)

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – Даяна Ястремская (Украина) / Пейтон Стернс (США)

6. Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) / Маркета Вондроушова (Чехия)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Маккартни Кесслер (США) / Онс Жабер (Тунис)

8. Эмма Наварро (США) – Лейла Фернанадес (Канада) / “квалифаер”

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $16,900

R2: 65 очков / $23,500

R3: 120 очков / $41,600

QF: 215 очков / $83,470

SF: 390 очков / $181,400

FR: 650 очков / $351,801

W: 1000 очков / $597,000



Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Бетани Маттек-Сандс/Луция Шафаржова (США/Чехия)

Пейтон Стернс/Луиза Стефани (США/Бразилия)

Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай)

ТОП-4 сеяных (начинают турнир со второго круга) и их соперники

1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) или Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США)

2. Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) – Кристина Букша/Мию Като (Испания/Япония) или Цзян Синьюй/У Фансянь (Китай/Китайский Тайбэй)

3. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Ульрике Эйккери/Моника Никулеску (Норвегия/Румыния) или Линда Носкова/Юлия Путинцева (Чехия/Казахстан)

4. Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) или Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (-)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $10,380

R2: 120 очков / $15,570

QF: 215 очков / $27,480

SF: 390 очков / $53,140

FR: 650 очков / $98,950

W: 1000 очков / $175,900





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