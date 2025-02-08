Перспективный супертяж: «Кличко не сможет перебоксировать Усика или Дюбуа»

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Перспективный украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец (10–1, 5 КО) поделился мнением о возможном возвращении на ринг легендарного соотечественника Владимира Кличко:

– Что думаете о возможном возвращении Владимира Кличко на ринг?

– Опять же, если захочет, все в его руках. В свои 48 лет он находится в феноменальной форме. Однако вероятность того, что он сможет сейчас стать чемпионом мира и побить рекорд Джорджа Формана, по-моему, не слишком велика.

Особенно учитывая, кто сейчас владеет поясами. Я не думаю, что Владимир сможет перебоксировать Усика. И считаю, что с Дюбуа ему будет слишком тяжело, ведь британец – машина, – рассказал Миронец.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником, обладающим титулом WBA Regular.

sport.ua