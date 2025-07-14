Дюбуа сказал, кто мог бы повторить путь Усика в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Следующий соперник Александра Усика Даниэль Дюбуа считает, что новой звездой супертяжелого веса и повторить путь украинца может Мозес Итаума.

«Не так много боксеров могли повторить путь Усика. Тут дело не только в том, что он является левшой. Но есть молодые боксеры, которые постепенно продвигаются и показывают себя. Например, тот же Итаума».

«Он не такой маленький, как Усик, но тоже левша», – сказал Дюбуа.

Итаума 16 августа проведет бой против Диллиана Уайта.

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sport.ua