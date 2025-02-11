Лейкерс и Даллас претендуют на подписание Лэня. Переход украинского центрового в Индиану исключен

Даллас ищет замену получившему травму Энтони Дэвису, а Лейкерс ищут усиление позиции центрового после проваленного медосмотра Марком Уильямсом

Лос-Анджелес Лейкерс и Даллас Маверикс претендуют на подписание украинского центрового Вашингтона Уизардс Алексея Лэня.

Даллас хочет усилить позицию центрового после того, как травму получил звездный новичок команды Энтони Дэвис.

Лейкерс обратили внимание на Лэня в связи с тем, что сорвался трейд включающий в себя центрового Шарлотта Марка Уильямса, который не сумел пройти медосмотр.

При этом, вариант с переходом в Индиану для Алексея Лэня исключен — украинец передумал подписывать контракт с Пэйсерс и ищет для себя другое продолжение карьеры.

Напомним, 6 февраля состоялся трехсторонний обмен, участником которого стал Лэнь, последние годы игравший за Сакраменто Кингз. Алексей стал частью большой сделки по переходу Маркуса Смарта из Мемфиса в Вашингтон. Сам же Вашингтон в ближайшее время отчислит Лэня из ростера команды.

Лэнь проводит 12-й сезон в НБА. С 2021 года украинский центровой защищал цвета Сакраменто. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах, в среднем проводил на площадке около семи минут, набирая за игру 1,4 очка, делая 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Лейкерс занимают 4-ю позицию в таблице Западной конференции, Даллас идет 8-м.

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