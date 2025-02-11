Доха. Первая ракетка мира Соболенко покидает турнир, проиграв второй матч подряд

Первая ракетка мира “нейтральная” Арина Соболенко покидает турнир WTA 1000 в Дохе после своего стартового матча



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (-) – Арина Соболенко (-, 1) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Теннисистки сыграли друг с другом восьмой раз и четвертую победу в этом противостоянии одержала Александрова. Отметим, что для нее это уже шестая победа подряд, так как перед турниром в Дохе она стала чемпионкой соревнований в Линце, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую. Здесь в своем стартовом матче Александрова обыграла британку Эмму Радукану.

Арина Соболенко проиграла второй матч подряд. Свой предыдущий поединок она провела в финале Открытого чемпионата Австралии, где потерпела трехсетовое поражение от американки Мэдисон Кис.

btu.org.ua