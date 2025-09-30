“Была смесь нервов и того, что последние дни были не простыми”. Янник Синнер перед финалом в Пекине рассказал о проблемах со здоровьем

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свой выход в финал на турнире ATP 500 в Пекине



Янник Синнер стал финалистом турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса де Минора. Он в третий раз подряд сыграет в финале этих соревнований. Для итальянца это будет 30-й финал на уровне ATP-тура (7-й в этом году), где он поборется за свой 21-й титул (3-й в сезоне).

– Поздравляем, Янник. Третий раз в Пекине и третий финал. Как вы себя чувствуете сейчас? Есть ли различия в ощущениях от каждого финала здесь?

– Да, я чувствую, что это, безусловно, замечательно снова быть в финале. Это особое место для меня. Для такого результата нужно приложить много усилий, пройти через тяжелые матчи, как, например, было сегодня. Поэтому я еще более счастлив, что снова буду играть финал здесь. Каждый год – разный. Посмотрим, что будет завтра.

– Как вы себя чувствуете физически? Казалось, что у вас были проблемы с левой ногой, а в конце судороги. Какова ситуация?

– Нет, ничего серьезного. Последние несколько дней у меня было расстройство желудка, я потерял много жидкости. Но сейчас чувствую себя хорошо. Также было некоторое напряжение. Это была смесь нервов и того, что последние дни были не простыми. Но я чувствую себя хорошо, никаких проблем на завтра. Все в порядке.

– Расскажите о матче подробнее. Что стало решающим во втором сете, где Алекс смог сравнять счет, и насколько важны были первые геймы третьего сета, где вы отыграли брейк-поинты?

– Да, это был ключевой момент в третьем сете. Когда делаешь брейк и удерживаешь свою подачу – это хорошо. Затем я пытался играть более агрессивно, и это сработало в третьем сете. Во втором сете у Алекса были шансы, но он не использовал их раньше. Затем шансы были у меня, но я тоже не реализовал их. Это был очень равный матч. Он играл великолепно. Думаю, мы оба показывали очень хороший теннис. Было очень тяжело физически. В целом я очень доволен уровнем сегодняшней игры и матча. Да, были небольшие взлеты и падения, но это нормально. В целом я очень счастлив.

– В Токио сегодня пройдет финал между Тэйлором Фритцем и Карлосом Алькарасом. Когда два турнира категории 500 проходят в одну неделю, насколько вы следите за тем, что происходит на другом, или полностью сосредоточены на собственном турнире?

– Нет, я смотрю матчи. Не только здесь, но и на других турнирах. Как я всегда говорю, я больше фанат тенниса, чем игрок. Я смотрю почти каждый матч, мне это нравится. В Токио я никогда не был, поэтому не знаю, какие там условия. По телевизору кажется, что они немного отличаются от Пекина. Но да, я слежу.

За титул в Пекине Янник Синер поборется с 19-летним американцем Лернером Тьенном.



btu.org.ua