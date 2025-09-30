Челси – Бенфика. Текстовая онлайн трансляция матча УПЛ

Всем добрый вечер! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют лондонский "Челси" и лиссабонская "Бенфика" на стадионе "Стемфорд Бридж" в Лондоне.

Матч начнется в 22:00, судить игру будет Даниэль Зиберт из Германии.

Ну и отдельно отметим, что в предыдущем матче "Челси" проиграл в АПЛ "Брайтону" (2:1), а "Бенфика" выиграла у "Жил Висенте" (2:1).

Лига чемпионов УЕФА. 2 тур

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)

Челси – Бенфика 0:0

Челси: Санчес – Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья – Буонанотте, Кайседо – Нету, Э. Фернандес, Гарначо – Джордж.

Запасные: Йоргенсен, Меррик, Байно-Гиттенс, Жуан Педро, Гато, Джеймс, Ачимпонг, Гую, Эстеван, Лавия, Волш.

Бенфика: Трубин – Дедич, А. Силва, Отаменди, Даль – Риос, Барренечеа – Лукебакио, Аурснес, Судаков – Павлидис.

Запасные: Соареш, Феррейра, Обрадор, Иванович, Баррейра, Шельдеруп, Э. Араужу, Т. Араужу, Оливейра, Велозу, Регу, Приоште.

