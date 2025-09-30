Турки Аль-Шейх и Эдди Хирн договорились о грандиозной сделке в мире бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх встретился в Эр-Рияде с влиятельным британским промоутером Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Руководитель Riyadh Season сообщил, что готовит болельщикам большой сюрприз, а британец в свою очередь заявил грандиозной сделке: «Невероятная ночь в Эр-Рияде. Где ещё можно договориться о масштабных сделках в трех разных видах спорта? Где можно всего за два часа встряхнуть весь мир бокса?» – заинтриговал Хирн.

Стороны не сообщили, о чем именно договорились, но в последнее время появилась информация о том, что Аль-Шейх приобретет контрольный пакет акций в управлении промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Кроме того, Аль-Шейх неоднократно встречался с Хирном и организовывал масштабные шоу, в которых выступали чемпионы мира из компании британского промоутера.

В январе 2026 года глава Riyadh Season планирует провести вечер бокса, где соберутся пять обладателей титулов – Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Карлос Адамес и другие извсетные боксеры.

sport.ua