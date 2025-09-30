Тото Вольфф: Наша цель – сохранить второе место

Трасса в Сингапуре не всегда подходила Mercedes и в годы доминирования, но сейчас перед этим этапом команда вышла на второе место в Кубке конструкторов и надеется закрепить успех.

Тото Вольфф, руководитель команды: «После успеха в Азербайджане мы отправляемся в Сингапур на ещё одну уличную гонку. И хотя Баку и Марина-Бэй имеют эту общую черту, на каждой из трасс команды решают очень разные задачи.

Трасса в Сингапуре более узкая и техничная по сравнению со скоростной трассой в Азербайджане. Но главное отличие – условия. Несмотря на то, что гонка проходит ночью, жара и влажность Сингапура предъявляют высокие требования к машинам и гонщикам. И всё зависит от того, как вы справитесь с этими особенностями уик-энда.



Мы рады подняться на подиум и на второе место в Кубке конструкторов, но понимаем, как велика конкуренция. Мы должны максимально выкладываться каждый уик-энд, чтобы бороться за хорошие результаты в дальнейшем и сохранить вторую позицию. Это наша главная задача в Сингапуре и следующих шести гонках, ведь концовка сезона не за горами».

