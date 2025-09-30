F3: Бруно дель Пино подписал контракт с VAR

Команда Van Amersfoort Racing (VAR) Формулы 3 завершила формирование состава на следующий сезон, подписав контракт с третьим гонщиком – им стал испанец Бруно дель Пино – он провёл текущий сезон в MP Motorsport и перешёл в VAR.

Бруно Дель Пино: «Я горжусь возможностью присоединиться к VAR. Меня вдохновляет этот проект, я благодарен команде за доверие. С нетерпением жду возможности показать свои возможности на трассе в 2026-м, и усердно работать, чтобы помочь команде добиться отличных результатов».

