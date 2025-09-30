Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх остался разочарованным недавним поединком Сауля Альвареса с Уильямом Скаллом.

«Вы видели, как Уильям Скалл дрался с Канело. Он просто убегал все 12 раундов. Как на такое смотреть? Мы согласились на этот бой только из-за статуса абсолютного чемпиона», – сказал Турки Аль-Шейх.

В ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся уникальный турнир. Главным его противостоянием стал бой за абсолютное чемпионство во второй средней весовой категории между Саулем Альваресом (62–3–2, 39 КО) и Уильямом Скаллом (23–1, 9 КО).

Уже 14 сентября звание абсолютного чемпиона у Канело отобрал Теренс Кроуфорд.

sport.ua