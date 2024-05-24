Цотне РОГАВА: «Хочу присоединиться к Усику, оставить след в спорте»

Instagram. Цотне Рогава

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (7-0, 7 КО) признался, что всегда испытывал радость от побед своих украинских коллег, поэтому будет делать все, чтобы стать с ними на один уровень.

«Для меня было особым чувство, когда Усик, Ломаченко и Беринчик выигрывали свои бои. Моя цель — присоединиться к своим соотечественникам и оставить свой след в спорте.

Я готов быстро сделать себе имя, участвуя в самых масштабных боях. Я готов продемонстрировать миру свой бойцовский класс против надежных соперников», – сказал Рогава.

Следующим соперником Рогавы буде Террелл Джамала Вудс (29-59-10, 21 КО).

sport.ua