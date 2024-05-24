Гравець, який взимку доклався до перемоги над Україною, влучив один з найшаленіших кидків сезону

Наприкінці травня в чемпіонаті Іспанії стартував етап плей-оф. 21-го відбувався матч серії між лідером регулярки «Унікахою» та восьмим посівом «Манресою».

Наприкінці першої чверті зустрічі американець Траванте Вільямс влучив один з найшаленіших кидків європейського сезону. Гравець «Манреси» закрив десятихвилинку баззером від своєї штрафної:

Взимку автор хайлайту грав проти України у відборі на Євробаскет-2025. Захищаючи кольори португальців, він допоміг їм обіграти нашу команду з рахунком 79:77. У тому матчі Вільямс набрав вісім очок, п’ять передач та три підбирання за 30 хвилин.

Наразі «Унікаха» лідирує в серії 1/8 фіналу з рахунком 2:0.

Відео: Liga Endesa

Фото: ФІБА

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