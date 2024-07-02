Михайлюк не получит новый контракт от Бостона и станет свободным агентом — СМИ

На украинца претендуют Панатинаикос и Реал

Украинский защитник Святослав Михайлюк не входит в планы Бостона на следующий сезон.

Селтикс не планируют продлевать контракт с украинцем. Святослав получит статус свободного агента.

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Ранее сообщалось, что украинцем интересуются два клуба Евролиги — Панатинаикос и Реал. Обе команды готовы приступить к переговорам о трансфере, если Святослав примет решение покинуть НБА.

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

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Бостон завоевал свой 18-й титул в истории франшизы. Михайлюк впервые в своей карьере стал чемпионом НБА, а также вторым украинцем после Славы Медведенко с чемпионским титулом.

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