Программа Williams в Сильверстоуне будет яркой

В Williams готовят специальную программу к своему домашнему Гран При Великобритании, и её главная особенность в том, что болельщики увидят машины команды в новом оформлении. Центральным элементом раскраски станет флаг Великобритании, на котором будут начертаны имена всех 1005 сотрудников Williams Racing.

Также команда сообщает, что в дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне работой её службы кейтеринга будет руководить шеф Том Керридж, удостоенный звезды Michelin, и меню, им составленное, разумеется, оценят все сотрудники, партнёры и гости Williams.

Кроме того, Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, проведёт показательные заезды за рулём Williams FW22, ныне уже исторической машины, на которой в 2000 году он выступал в Формуле 1 в своём дебютном сезоне.



А в центре Лондона, на знаменитой площади Пиккадилли, уже сегодня открылась фан-зона Williams, где во все дни уик-энда будет происходить немало интересного, в том числе, чтобы пообщаться с болельщиками, там будут появляться гонщики команды, участники её молодёжной программы и Джеймс Ваулз, её руководитель.

Джеймс Ваулз: «Этап в Сильверстоуне – всегда один из самых ярких уик-эндов сезона, и я рад, что центральным моментом нашей программы на домашнем Гран При станет чествование сотрудников Williams.

Чтобы мы смогли вернуться в группу лидеров, команда на всех уровнях переживает период трансформации, и ключевым фактором будущих успехов станут наши люди и корпоративная культура, характерная для Williams.

Это потребует огромных усилий от всех, кто трудится на базе в Гроуве и на трассе в дни гонок, и я особенно горжусь упорством и стойкостью, которую мы демонстрируем в этом году в условиях прессинга».

Алекс Элбон: «Я предвкушаю возвращение в Великобританию, где пройдёт наша домашняя гонка, не только из-за предстоящих встреч с британскими болельщиками, но ещё и потому, что Сильверстоун для меня олицетворяет подлинную суть автоспорта.

Именно на этой трассе я впервые почувствовал любовь к гонкам, и этот Гран При – один из лучших в календаре, и поклонники Формулы 1 приезжают на него отовсюду. Именно Гран При Великобритании – идеальное место для того, чтобы отметить огромные усилия команды, выступающей в гонках на разных континентах планеты».

Логан Сарджент: «Я всегда любил выступать в Сильверстоуне. На этой быстрой трассе с её органичной конфигурацией есть всё, что нравится гонщикам. С ней у меня связано немало хороших воспоминаний, и на предыдущих стадиях карьеры я всегда показывал там неплохие результаты.

Нам предстоит выступать на машинах, на которых будут написаны имена всех сотрудников Williams, и это идеальный способ поблагодарить всех за их напряжённый труд».

Источник