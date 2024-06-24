Форма «Прометея» засвітилася на Ібіці. Український гравець поділився теплими фото з відпочинку

22 червня колишній гравець «Прометея» та представник збірної України Олександр Липовий поділився інста-сторіз. На відео та світлинах баскетболіст показав свій відпочинок на іспанській Ібіці з дружиною.

Форвард не забуває і про тренування: серед фото є і тренажерний зал, в якому він підтримував форму, вдягнувши шорти з комплекту «Прометея»-2021/22.

Цього міжсезоння керівництво «титанів» ухвалило рішення про закриття міжнародного складу команди. Тепер гравці будуть вимушені шукати нові клуби.

Фото: l.y.p.o.v.y.y

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