Лондон. Три британки вышли во второй круг домашнего турнира, Кесслер одержала первую победу в основе на траве

На турнире WTA 500 в Великобритании завершились матчи первого круга



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Франческа Джонс (Великобритания, WC) 6:2, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Кристина Букша (Испания, Q) 6:1, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 6:4, 6:3

Каролина Мухова (Чехия, 6) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) 7:6(5), 3:6, 6:4

Хезер Уотсон (Великобритания, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:3

Диана Шнайдер (-, 5) – Магдалена Френх (Польша) 6:4, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия, Q) 7:6(4), 1:6, 6:4

Маккартни Кесслер впервые выиграла матч в основной сетке соревнований на уровне Тура, которые проводятся на травяном покрытии. В прошлом году американка прошла квалификацию на Уимблдоне и уступила в первом круге. Дальше Кесслер встретится с пятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь. Отметим, что в этом сезоне она одержала первую победу над соперницей из топ-5, обыграв Коко Гауфф в Дубае.

Хезер Уотсон (№134 WTA) впервые с марта 2022 года обыграла теннисистку, входящую в топ-30 рейтинга и одержала свою первую победу в основной сетке турнира WTA с сентября прошлого сезона. Во втором круге британка сыграет против Елены Рыбакиной (№11 WTA).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua