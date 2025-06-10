Джейк Хьюз провёл тесты в Барселоне на McLaren MCL60

Джейк Хьюз, 31-летний британский гонщик, в этом году выступает за команду Maserati в Формуле E, но также продолжает сотрудничать с McLaren в качестве пилота симулятора.

Для того, чтобы его понимание особенностей поведения реальной машины на трассе было более полным, команда устроила для него тесты в Барселоне, на которых Хьюз пилотировал MCL60, машину образца 2023 года. Работа проходила в рамках предусмотренной регламентом программы тестов с использованием техники предыдущих лет выпуска (TCP).

Детальной информации о том, когда именно и как проходили тесты, какие задачи выполнял Джейк, или сколько он проехал кругов, не приводится, но гонщик поделился в соцсетях своими восторженными впечатлениями и поблагодарил команду.

Джейк Хьюз: «Наконец-то я получил опыт пилотирования машины Формулы 1! Некоторое время назад в рамках моей продолжающейся работы с McLaren в качестве пилота симулятора я был удостоен чести сесть за руль MCL60 на тестах в Барселоне. Цель состояла в том, чтобы получить представление о поведении реальной машины, что в дальнейшем поможет нам совершенствовать симулятор, который находится на базе команды в Уокинге.

Не хватает слов, чтобы в достаточной мере поблагодарить McLaren за то, что мне была предоставлена возможность получить опыт пилотирования машины Формулы 1! Это был замечательный день, который навсегда останется в памяти».

Источник